Перечислите победы Суворова с датами пожалуйста!

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1759 г. 1 августа - Суворов участвует в победном для российской армии сражении при Кунерсдорфе. Это скромное участие дивизионного дежурного в великой битве можно считать "началом славных дел" Александра Васильевича Суворова. 1760 г. - Суворов назначен генеральный дежурным при главнокомандующем русской армией генерал-аншефе В. В. Ферморе. В этом качестве, будучи важным сотрудником штаба Фермора, Суворов участвует во взятии Берлина русскими войсками. 1769 г. 2 сентября - Бригадир Суворов одерживает победу над польскими конфедератами в сражении при деревне Орехово. 1771 г. 12 мая - Суворов одерживает победу над конфедератами в сражении при Ландскроне. 1771 г. 22 мая - Суворов побеждает конфедератов и в сражении при Замостье. 1772 г. 12 сентября - Крупнейшая победа Суворова в той кампании: в сражении под Столовичами разбит корпус гетмана М. Огинского. 1794 г. Август - сентябрь. Суворов одерживает блестящие победы над польскими конфедератами под Двинском, при Кобрине, при Крупчице, под Брестом, под Кобылкой. 1794 г. 24 октября - Суворов победно штурмует Прагу - укрепленное предместье Варшавы. В кровопролитном сражении Польша поставлена на колени. Вскоре Суворов занимает Варшаву. 1772 г. 15 апреля - Суворов овладевает Краковским замком. 1773 г. 4 апреля - Генерал-майор Суворов переведен на южный театр военных действий - в 1-ю армию генерал-фельдмаршала П. А. Румянцева. Участие Суворова в той русско-турецкой войне оказывается едва ли не решающим для кампании 1774 года. 1773 г. 10 мая - Знаменитый первый поиск на Туртукай - с минимальными потерями Суворов овладевает Туртукаем. 1773 г. 17 июня - Второй поиск на Туртукай - разгром турецкого укрепленного лагеря. Еще один вошедший в историю легендарный подвиг Суворова 1773 г. 3 сентября - Суворов одерживает победу над турецкими войсками в сражении у Гирсова. 1783 г. - В течение года Суворов совершает победные экспедиции против ногайцев, разбитых суворовскими войсками на р. Ее и на р. Лабе. 1787 г. 1 октября - Суворов одерживает победу над турками в сражении под Кинбурном. 1788 г. 27 июля - Суворов становится инициатором сражения под Очаковым, в котором был ранен. Суворовские солдаты теснят турок, но Г. А. Потемкин не решается на штурм. Это сражение - единственное в биографии Суворова - не может считаться бесспорной победой. Г. А. Потемкин пишет Екатерине: "…Перед приходом капитан-паши Александр Васильевич Суворов наделал дурачества немало, которое убитыми и ранеными стоит четыреста человек лишь с Ф/ишера/ батали/она/…". 1789 г. Весна - Суворов назначен командиром корпуса в армию генерал-фельдмаршала П. А. Румянцева. 1789 г. 1 июля - Суворов одерживает победу при Фокшанах, разработав совместную операцию русских и австрийских войск против превосходящих по численности турецких сил. 1789 г. 11 сентября - Суворов одерживает победу при Рымнике. На этот раз численное превосходство турецкой армии было ещё ощутимее, а победа русских и австрийцев, руководимых великим Суворовым - ещё убедительнее. 1790 г. Май - Суворов назначен шефом Фанагорийского гренадерского полка. Почетная награда, и примечательно, что много лет спустя, в 1826 году, император Николай Павлович "в честь непобедимому полководцу и для возбуждения в молодых воинах воспомиания о бессмертных подвигах его" повелит гренадерскому Фанагорийскому полку впредь именоваться гренадерским генералиссимуса князя Суворова-Италийского полком. Молва же называла этот полк "суворовским Фанагорийским". 1790 г. 26 ноября - Генерал-аншеф А. В. Суворов назначен командующим русскими войсками, расположенными под Измаилом. 1790 г. 11 декабря - Суворов добивается величайшей победы - крепость Измаил взята штурмом. Эта победа предопределила общий успех России в 1799 г. 10 апреля - Суворов осуществляет победный штурм крепости Брешия. 1799 г. 16 апреля - Суворов одерживает великую победу над французской армией на р. Адда. 1799 г. 19 - 20 сентября - Суворов одерживает победу над французскими войсками в долинах Кленталь и Муттенталь.