«найти изменения трех слов Ветви ивы похожи на зеленые волосы .на каждой волосинк?? узелки .это почки. дождевые капли скатываются по ветвям весело прыгают с почки на почку.ива сверкает и улыбается.

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«найти изменения трех слов Ветви ивы похожи на зеленые волосы .на каждой волосинк?? узелки .это почки. дождевые капли скатываются по ветвям весело прыгают с почки на почку.ива сверкает и улыбается.

Автор: Гость