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Напишите 3 однакореных слова к слову зашёл
Русский язык
Напишите 3 однакореных слова к слову зашёл
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Гость:
Пошёл шёл перешёл ......)))))))))
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