Напишите общий и разделительный вопросы к предложению. 1.They will Mathematics tomorrow. 2.My father will buy a new bicycle next month.
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Напишите общий и разделительный вопросы к предложению. 1.They will Mathematics tomorrow. 2.My father will buy a new bicycle next month.
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Say what your favourite hobby is.What were your hobbies when you were a small boy girl Напишите какое хобби было у вас в детстве. Даю 14 баллов!