Напишите плиз сочинение по картине С.Кириллов Дмитрий Донской
Литература
Напишите плиз сочинение по картине С.Кириллов Дмитрий Донской
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сочинение. На картине С.Кириллова изображён храбрый воин Дмитрий Донской. На картине он в кольчуге и в шлеме, в левой руке он держит шит, а в левой ...(я не знаю что это). Он находится на поле. Погода не благоприятная
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