Напишите плиз сочинение по картине С.Кириллов Дмитрий Донской

Гость: Гость:

Сочинение. На картине С.Кириллова изображён храбрый воин Дмитрий Донской. На картине он в кольчуге и в шлеме, в левой руке он держит шит, а в левой ...(я не знаю что это). Он находится на поле. Погода не благоприятная