Напишите пожалуйста сочинение - рассуждение на лингвистическую тему "роль союзов в сложноподчинённом предложении".

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Союзы-это неизменяемые слова. Они не являются членами предложений. Но, однако, без них иногда просто не обойтись Во-первых, они связывают однородные члены предложений и части сложных предложений. От этого текст становится более связанным и законченным. Во-вторых, используя союзы, можно многое объяснить. Так же, союзы пишутся по-разному. Вот к примеру, союзы: тоже, также, чтобы. зато пишутся слитно. Хотя союз чтобы можно заменить союзом для того чтобы. Итак, одним словом союзы являются неотъемлемой частью предложения. Так как они делаю их богаче и насыщеннее.