Напишите пожалуйста сочинение: Знакомьтесь, мой друг собака Мася.

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Напишите пожалуйста сочинение: Знакомьтесь, мой друг собака Мася.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это мася!я её люблю и она добрая и игривая!я её люблю ещё она красивая она моё любимое животное    и т.д. там цвет что ты делаешь характер
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