Напишите репортаж на темы, связанные с жизнью класса, школы, родного города,поселка, села:''Лыжные соревнования'', ''Незабываемый день'' и др.
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Напишите репортаж на темы, связанные с жизнью класса, школы, родного города,поселка, села:''Лыжные соревнования'', ''Незабываемый день'' и др.
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