Напишите репортаж на темы, связанные с жизнью класса, школы, родного города,поселка, села:''Лыжные соревнования'', ''Незабываемый день'' и др.

Русский язык
Напишите репортаж на темы, связанные с жизнью класса, школы, родного города,поселка, села:''Лыжные соревнования'', ''Незабываемый день'' и др.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
111111111111111111111111111111111111111111122222222222222222222222222222222222222222222
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как сократить дробь и записать их в виде десятичных дробей 12/15 21/35 12/30 45/50 18/90 56/80
Ответить
Математика
Пожалуйста помогие решить. Волк увидев зайца на расстоянии150м, бросился его догон??ть со скоростью 10м/с. успеет ли заяц добежать до дома, находящ...
Ответить
Русский язык
Укажите ряд в котором есть третье лишнее поняв причину этого выбора 1) летучая мы??ь,горелая трава,колючий взгляд 2)ползучие растения,лежачий к...
Ответить
Литература
Пример ЖЕСТОКОСТИ в произведении "Чучело".....
Ответить
Экономика
Что происходит с ценой товара при посреднической деятельности торговца
Ответить