Напишите сочинение с данными словосочетаниям: солнечный день, извилистая тропинка, осенний листопад, хмурое небо, возвратился домой, ветхая избушка, живописные места, красота леса, мой друг, весело шли, шустрая белка. Заранее...
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Напишите сочинение с данными словосочетаниям: солнечный день, извилистая тропинка, осенний листопад, хмурое небо, возвратился домой, ветхая избушка, живописные места, красота леса, мой друг, весело шли, шустрая белка. Заранее спасибо :3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В солнечный день я шёл по извилистой тропинки и внезапно начался осенний листопад.Стало хмурое небо, и мне даже было страшно идти домой. В дали я увидел красивые леса и живописные места,и вдруг пришёл мой друг и мы весело шли домой. Мы выбрали короткую дорогу через лес, мы увидели шуструю белку и мы побежали за ней.По дороги мы увидели ветхую избушку и нам стало страшно и мы прошли мимо. И наконец мы возвратились домой.
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