Напишите волшебную сказку про наш класс ПОМОГИТЕ!!!

Гость: Гость:

Однажды два моих одноклассника не спасли котёнка на улице от злых собак. Бедняжка бежал то туда, то сюда, не зная, куда бы деться. Они смеялись, и всё это видела пожилая бабушка. Однако она была лишь такой свиду,на самом деле, под этой оболочкой жила фея. И та была очень зла на мальчиков, ведь они просто смотрели и ничего не делали. Когда животное спряталось в подвал, бабушка подошла и сказала: "Ну, что же вы стоите? Бедный котик! Как вам не стыдно!". А в ответ на это учащиеся захихикали ещё больше, высунув язык. Ненависти к учащимся не было предела. А на следующее утро мои любимые одноклассники пришли к нам в класс с рогами оленя на голове.