Наргиз задумала число, увеличила его в 15 раз,а потом уменьшила его на 30%.в результа??е получила число.,равное 1/3части от числа 189.какое число задумала Наргиз? Заранее спасибо!!!
Математика
Наргиз задумала число, увеличила его в 15 раз,а потом уменьшила его на 30%.в результа??е получила число.,равное 1/3части от числа 189.какое число задумала Наргиз? Заранее спасибо!!!
Ответ(ы):
Гость:
Х-задуманное число. 15Х-0,3*15Х=189*1/3; Х=6
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