Наргиз задумала число, увеличила его в 15 раз,а потом уменьшила его на 30%.в результа??е получила число.,равное 1/3части от числа 189.какое число задумала Наргиз? Заранее спасибо!!!

Математика

Наргиз задумала число, увеличила его в 15 раз,а потом уменьшила его на 30%.в результа??е получила число.,равное 1/3части от числа 189.какое число задумала Наргиз? Заранее спасибо!!!

Автор: Гость