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Назвіть застарілі слова в повісті "тіні забутих предків"
Українська література
Назвіть застарілі слова в повісті "тіні забутих предків"
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