Неравенства с одной переменной и их системы

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Решим первое неравенство х∈( 13, 9; ∞) рассмотрим второе неравенство а должно быть таким , чтобы из этой области включало 5 целых решений 2х-38∠0⇒ 2х∠38 ⇒х∠19 ( в решение входят числа 18,17,16,15,14) для пустого множества пусть а=26 ( можно и 28 и 24 и т.д) это всё будут пустые множества 2х-26∠0 2х∠26 х∠13