Неразрешено купаться пишется слитно или раздельно

Русский язык
Неразрешено купаться пишется слитно или раздельно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не разрешено - раздельно
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