Несколько кошек съели 157 мышек, причём все кошки съели по одмнаковому числу мышек. Сколько было кошек, если каждая кошка съела больше мышек, чем было кошек?

Математика
Несколько кошек съели 157 мышек, причём все кошки съели по одмнаковому числу мышек. Сколько было кошек, если каждая кошка съела больше мышек, чем было кошек?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кошек 9 каждая сьела по 17 мышек
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