Неутомимый мальчик прошел 3 км за 30 мин. За сколько часов пройдет 60 километров этот неутомимый мальчик

Математика

Неутомимый мальчик прошел 3 км за 30 мин. За сколько часов пройдет 60 километров этот неутомимый мальчик

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