Неутомимый мальчик прошел 3 км за 30 мин. За сколько часов пройдет 60 километров этот неутомимый мальчик
Математика
Неутомимый мальчик прошел 3 км за 30 мин. За сколько часов пройдет 60 километров этот неутомимый мальчик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 мин=0,5 час (30:60=0,5) V=S:t 3 км:0,5 ч=6 км/ч (скорость мальчика) t=S:V 60 км:6 км/ч=10 ч Ответ: мальчик пройдет 60 км за 10 часов
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