Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф иногда купаются в озере. Ниф-Ниф купается раз в 2 дня, Наф-??аф купается раз в три дня, Наф-Наф раз в пять дней. Сегодня первое июля, и они купаются все вместе. Вопрос: когда они снова будут купаться ...

Математика

Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф иногда купаются в озере. Ниф-Ниф купается раз в 2 дня, Наф-??аф купается раз в три дня, Наф-Наф раз в пять дней. Сегодня первое июля, и они купаются все вместе. Вопрос: когда они снова будут купаться вместе?

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