Номер 3 помогите!!!!!!!!

Математика
Номер 3 помогите!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25мин - 10мин = 15мин на решение всех уравнений 15мин / 5мин = 3  уравнения решил ответ: 3 уравнения 
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