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Номер 570 прошу помогите
Математика
Номер 570 прошу помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А)4 б)2 в)6 г)5 1/3 д)6 2/7
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