Номер 7, какая часть фигуры закрашена помогите плиз

Математика
Номер 7, какая часть фигуры закрашена помогите плиз
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Гость:
1) 1,8 2) 1,5 ...........
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