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Номер 7, какая часть фигуры закрашена помогите плиз
Математика
Номер 7, какая часть фигуры закрашена помогите плиз
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