Номер 880 срочно плиз!!!

Математика
Номер 880 срочно плиз!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 детали - то сколько осталось обточить значит.  1-2/8 - 3/8=1-5/8=8/8-5/8=3/8 24 детали это 3/8  24/3*8=64 
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