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Номер 9 помогите......
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∠В=180°-146°=34° ∠А=∠В=34° ∠С=180°-(34°+34°)=180°-68°=112°
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