Нужно перевести текст, англичанин хочет сделать субтитры на видео про митинг против мобилизации в Запорожье, - нужно сделать точный английский перевод. Заранее спасибо. Здравствуйте. Я дочь призывника, и я так же не хочу, что...

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Нужно перевести текст, англичанин хочет сделать субтитры на видео про митинг против мобилизации в Запорожье, - нужно сделать точный английский перевод. Заранее спасибо. Здравствуйте. Я дочь призывника, и я так же не хочу, чтобы мой отец шёл воевать. Скажите, - за что, и за кого! За тех толстосумов(уничижительное название богатых людей в правительстве). Извините пожалуйста, я пока живу в тихом, спокойном городе, в спокойном селе. А чтобы мой отец шёл и стрелял в своих братьев(смысл сложно расшифровать, примерно следующий "Я возмущена тем, что отца посылают убивать своих братьев")! Мы стоим на могиле своих дедов и прадедов, которые воевали за мирное небо над головой! А сейчас что?! (овации) Сейчас наши дяди, отцы, дедушки, идут и воюют, просто(слово не несет смысловой нагрузки - эмоции), за тех зажравшихся людей! Извините меня пожалуйста(в смысле "с позволения хочу сказать"), войну начали не те мужики, которые стоят позади меня, а те, у которых есть огромные деньги, и те, которые делают сейчас на этой войне себе огромное состояние. За что мой отец пойдет сейчас воевать?! (овации) За кого!? А знаете, что самое обидное? Прадед мой видел войну, прабабушка видела войну, - а сейчас что? (предложение скорее несущее эмоциональную нагрузку, нежели смысловую) Что сейчас показывают по телевизору? Я учусь на журналиста, я на 2м курсе, и преподаватели нам говорят: - "Дети(студенты - в этом смысле), не смотрите телевизор, ... идёт гражданская война! Война не между людьми, а между правительствами. И на каждом телевидении(смысл тот же, что и "на каждом канале"), на каждом канале, - гражданское ли это(телевидение), центральное, наше, областное, - там показывается только пропаганда!" Россия показывает одно, Украина показывает другое(скорее всего девушка перестраховывается - поскольку СБУ, аналог Гестапо - следит за людьми, и надо показать, что и в России не все прозрачно на телевидении. В противном случае ее могут просто устранить). ТВ5 - это канал Порошенко! Там тебе не скажут, что Порошенко, это полнейшее дерьмо(ругательное слово, обозначающее фекалии), которое за бабки(деньги) готово на всё!!! (овации) Это по телевизору не покажут, потому что это его канал(телеканал). И такое положение дел почти со всеми телеканалами. Просто хочу сказать одно - заварили это не мы, а будут расхлебывать обычные нормальные мужики. Если война коснется нашего края, тогда мой отец пойдет, и будет рвать спину, будет рвать со всех шкуру. В первую очередь, за меня, мою сестру, мою мать и всех остальных ... (крики из толпы) Тогда мы все пойдем! ... (снова девушка) Тогда все пойдут, потому что здесь стоят женщины, здесь стоят мужчины, которые готовы воевать только за свою семью, а не за тех толстосумов(имеется ввиду Порошенко и его приближенные)"

Автор: Гость