Нужно перевести текст с русского на казахский (только грамотно, без переводчика) Я мечтаю о квартире на последнем этаже многоэтажного дома, и с выходом на крышу. Квартира была бы четырёхкомнатной. Там бы были : моя комната, де...

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Нужно перевести текст с русского на казахский (только грамотно, без переводчика) Я мечтаю о квартире на последнем этаже многоэтажного дома, и с выходом на крышу. Квартира была бы четырёхкомнатной. Там бы были : моя комната, детская комната, гостивая комната, и кабинет. В моей комнате был бы большой телевизер, и красивая мебель. Также в моей квартире была бы большая кухня и прихожая. Моё самое любимое место в доме была бы крыша, с которой выднеется весь город. Так выглядит дом моей мечты.

Автор: Гость