Нужно перевести текст с русского на казахский (только грамотно, без переводчика) Я мечтаю о квартире на последнем этаже многоэтажного дома, и с выходом на крышу. Квартира была бы четырёхкомнатной. Там бы были : моя комната, де...
Қазақ тiлi
Нужно перевести текст с русского на казахский (только грамотно, без переводчика) Я мечтаю о квартире на последнем этаже многоэтажного дома, и с выходом на крышу. Квартира была бы четырёхкомнатной. Там бы были : моя комната, детская комната, гостивая комната, и кабинет. В моей комнате был бы большой телевизер, и красивая мебель. Также в моей квартире была бы большая кухня и прихожая. Моё самое любимое место в доме была бы крыша, с которой выднеется весь город. Так выглядит дом моей мечты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің арманым пәтерде соңғы қабатында көп қабатты үйлер, шығар төбеге. Пәтер еді четырехкомнатной. Сол жерде еді : менің бөлме, балалар бөлмесі, гостивая бөлме, кабинет. Менің бөлмеде еді үлкен телевизер, және әдемі жиһаз. Сондай-ақ, менің пәтерде бір үлкен ас үй мен кіреберіс. Менің ең сүйікті орны үйде еді шатыры, выднеется бүкіл қала. Солай көрінеді, менің арманымдағы үй.
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