Нужно решить неравенство! Помогите,пожалуйста!
Алгебра
Нужно решить неравенство! Помогите,пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F/g>0------>{f>0 ili {f<0 {g>0 {g<0 1) {sinx>0 {πn<x<π+πn {x^2+3x>0; {x(x+3)>0 + - + ----------- -3--------0--------------->x //////////////// /////////////////////// π≈3,14; (0+πn; π+πn) ---------------------- 2){sinx<0 {-π+πn<x<πn: n-целое (-3;0) { x(x+3)<0; {-3<x<0 Ответ(-3;0); (πn; π+πn) n-целое Точно не знаю! Результат мне напишите,Очень интересно!
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