Нужно решить неравенство! Помогите,пожалуйста!

Алгебра
Нужно решить неравенство! Помогите,пожалуйста!
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Гость:
F/g>0------>{f>0           ili           {f<0                   {g>0                       {g<0 1) {sinx>0          {πn<x<π+πn     {x^2+3x>0;    {x(x+3)>0            +            -             +                                              ----------- -3--------0--------------->x                                             ////////////////              /////////////////////// π≈3,14;                    (0+πn; π+πn)                               ---------------------- 2){sinx<0                     {-π+πn<x<πn: n-целое    (-3;0)    { x(x+3)<0;                {-3<x<0 Ответ(-3;0); (πn; π+πn) n-целое Точно не знаю! Результат мне напишите,Очень интересно!
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