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Нужно вставить вопросы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Красит(кого?) людей, над домом (у чего?) у дорожки,висит кусок (чего?) лепёшки,с неба падает (чем?) слезами, по земле бежит (чем?) ручьями, Дальше сами
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