Обьясните значение термина "биоценоз"

Биология
Обьясните значение термина "биоценоз"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биоценоз — это исторически сложившаяся совокупностьживотных, растений, грибов имикроорганизмов, населяющих относительно однородное жизненное пространство (определённый участок суши или акватории), и связанных между собой окружающей их средой. Биоценозы возникли на основебиогенного круговорота и обеспечивают его в конкретных природных условиях[1]. Биоценоз — это динамическая, способная к саморегулированию система, компоненты которой (продуценты,консументы, редуценты) взаимосвязаны. Один из основных объектов исследования экологии.
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