Объясните как решить!!!

Алгебра
Объясните как решить!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сначала решим выражение в скобках. Приводим к общему знаменателю=81в²-4 ,значит 1/9b-2 умножаем на (9в+2) ,а 1/9b+2 умножаем на (9в-2). в итоге получим  9в+2-9в+2/81b²-4 = 4/81b²-4 2)умножаем полученное выражение на выражение 81в²-4  сократив,получим 4 3) 4-3в+7=11-3в 4)подставим значение в=21 11-3·21=11-63=-52 Ответ:-52
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