Объясните как решить!!!

Гость: Гость:

1)сначала решим выражение в скобках. Приводим к общему знаменателю=81в²-4 ,значит 1/9b-2 умножаем на (9в+2) ,а 1/9b+2 умножаем на (9в-2). в итоге получим 9в+2-9в+2/81b²-4 = 4/81b²-4 2)умножаем полученное выражение на выражение 81в²-4 сократив,получим 4 3) 4-3в+7=11-3в 4)подставим значение в=21 11-3·21=11-63=-52 Ответ:-52