Объясните поговорку"солнце-на лето,зима-на мороз"
География
Объясните поговорку"солнце-на лето,зима-на мороз"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю так: Солнце - это не всегда лето. Солнце может светить весь год. Зимой солнце есть, но не греет. Зима - это не всегда мороз. В Южном полушарии когда зима, у них нет мороза. Просто немного холодно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Турист первые 15 мин шел со скоростью 6 км в час, а за тем 45 мин шел со скоростью 4 км в час. Определите среднюю скорость пешехода