Объясните поговорку"солнце-на лето,зима-на мороз"

География
Объясните поговорку"солнце-на лето,зима-на мороз"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю так: Солнце - это не всегда лето. Солнце может светить весь год. Зимой солнце есть, но не греет. Зима - это не всегда мороз. В Южном полушарии когда зима, у них нет мороза. Просто немного холодно.
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