ОБЪЯСНИТЕ ЦИТАТЫ: 1) Вселенная - это мысль Бога. 2) Верная любовь помогает переносить все тяготы
Русский язык
ОБЪЯСНИТЕ ЦИТАТЫ: 1) Вселенная - это мысль Бога. 2) Верная любовь помогает переносить все тяготы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вселенную создал бог если произошло разногласие то главное продолжать любить и тогда все будет хорошо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Cos^2(pi+t)+cos^2(pi-t)=0 sin(2x+3pi)*sin(3x+3pi/2)-sin3x*cos2x= -1 Помогите решить эти два уравнения пожалуйста.^^
Английский язык
Русский язык