ОБЪЯСНИТЕ ЦИТАТЫ: 1) Вселенная - это мысль Бога. 2) Верная любовь помогает переносить все тяготы

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ОБЪЯСНИТЕ ЦИТАТЫ: 1) Вселенная - это мысль Бога. 2) Верная любовь помогает переносить все тяготы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вселенную создал бог если произошло разногласие то главное продолжать любить и тогда все будет хорошо
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