Обозначь окончания и падеж существительных Найди и подчеркни лишнее слово слова ??коло дома из дома от дома к дому без дома и дома до дома

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Подошли к чему? к дому Дательный падеж Около чего? крыльца Родительный падеж Вошли в что? в комнату Винительный падеж В чем? в печке Предложный падеж На чем? на столе Предложный падеж С чем? с пирогами Творительный падеж