Обозначь окончания и падеж существительных Найди и подчеркни лишнее слово слова ??коло дома из дома от дома к дому без дома и дома до дома
Русский язык
Обозначь окончания и падеж существительных Найди и подчеркни лишнее слово слова ??коло дома из дома от дома к дому без дома и дома до дома
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подошли к чему? к дому Дательный падеж Около чего? крыльца Родительный падеж Вошли в что? в комнату Винительный падеж В чем? в печке Предложный падеж На чем? на столе Предложный падеж С чем? с пирогами Творительный падеж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Английский язык