Образуй из глаголов неопределённой формы возвратные глаголы. 1)лечить 2)укладыват?? 3)радовать 4)умывать

Русский язык
Образуй из глаголов неопределённой формы возвратные глаголы. 1)лечить 2)укладыват?? 3)радовать 4)умывать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лечил, укладывал,радовал,умывал.
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