Образуйте и запишите новые слова с приставками за-,пере-,. Игра " Кто быстрее?". Писа??ь,бежать,ехать,везти,играть,говорить, кричать,прыгрнуть.Чем различаются записанные вами родственные слова?

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Образуйте и запишите новые слова с приставками за-,пере-,. Игра " Кто быстрее?". Писа??ь,бежать,ехать,везти,играть,говорить, кричать,прыгрнуть.Чем различаются записанные вами родственные слова?

Автор: Гость