Образуйте по три-четыре слова с суффиксом ник , щик, еньк, ушк, ищ.
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Образуйте по три-четыре слова с суффиксом ник , щик, еньк, ушк, ищ.
Ответ(ы):
Гость:
1)наездНИКсубботНИКвоскресНИК2)каменьЩИКасфальтЩИКгардеробЩИК3)душЕНЬКадочЕНЬКатеплЕНЬКий4)дудУШКасоседУШКакоровУШКа5)жилИЩепожарИЩесокровИЩе
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