Образуйте сложные прилагательные. 1.На склонах гор рос (низкий) рослый кустарник. 2.Время было осеннее, и утренние морозы уже разукрасили растения в (темный) фиолетовые, пурпурные и (золотистый) оранжевые тона. 3. В гавани н...

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Образуйте сложные прилагательные. 1.На склонах гор рос (низкий) рослый кустарник. 2.Время было осеннее, и утренние морозы уже разукрасили растения в (темный) фиолетовые, пурпурные и (золотистый) оранжевые тона. 3. В гавани на (рыба) ловецких шхунах были развернуты для просушки (разный) цветные паруса. 4.(Фруктовый) ягодный джем понравился детям. 5.(Лес) степная полоса защищает хлопковые поля от жаркого ветра, дующего из Каракумов.

Автор: Гость