Общество: Скажите какие права ребёнка намеревался нарушить серый волк в сказке красная шапочка
Обществознание
Общество: Скажите какие права ребёнка намеревался нарушить серый волк в сказке красная шапочка
Ответ(ы):
Гость:
Мама посылает маленькую девочку одну в темный лес,без сопровождения взрослых.
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