ОЧЕНЬ ЛЕГКО!помогите пожалуйста Найдите проверочные слова для слов : косогорах,серебристый,,свинцовым,сосновым,вереницей,зарницы,прибрежья,фосфорическую,ласково

Русский язык
ОЧЕНЬ ЛЕГКО!помогите пожалуйста Найдите проверочные слова для слов : косогорах,серебристый,,свинцовым,сосновым,вереницей,зарницы,прибрежья,фосфорическую,ласково
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Косо и горы сребрянный свинц сосны вереницы соварное слово зарницы корень ЗАР. зависит от ударения приврежия ПРИ приставка ..... ласковый
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