ОЧЕНЬ ЛЕГКО!помогите пожалуйста Найдите проверочные слова для слов : косогорах,серебристый,,свинцовым,сосновым,вереницей,зарницы,прибрежья,фосфорическую,ласково

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ОЧЕНЬ ЛЕГКО!помогите пожалуйста Найдите проверочные слова для слов : косогорах,серебристый,,свинцовым,сосновым,вереницей,зарницы,прибрежья,фосфорическую,ласково

Автор: Гость