Очень надо!! помогите найти все первообразные для функции: 1) 2)
Алгебра
Очень надо!! помогите найти все первообразные для функции: 1) 2)
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