Один рабочий работал 3 дня, по 7 ч в день, а другой - 2 дня, по 8 ч в день. Вместе они изг??товили 481 деталь. Сколько деталей изготовил каждый рабочий, если за час они изготовляли деталей поровну?

Математика

Один рабочий работал 3 дня, по 7 ч в день, а другой - 2 дня, по 8 ч в день. Вместе они изг??товили 481 деталь. Сколько деталей изготовил каждый рабочий, если за час они изготовляли деталей поровну?

Автор: Гость