Один рабочий работал 3 дня, по 7 ч в день, а другой - 2 дня, по 8 ч в день. Вместе они изг??товили 481 деталь. Сколько деталей изготовил каждый рабочий, если за час они изготовляли деталей поровну?

Математика
Один рабочий работал 3 дня, по 7 ч в день, а другой - 2 дня, по 8 ч в день. Вместе они изг??товили 481 деталь. Сколько деталей изготовил каждый рабочий, если за час они изготовляли деталей поровну?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3*7=21 2)2*8=16 3)21+16=37 4)481/37=13 5)13*21=273 6013*16=208
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