Один рабочий работал 3 дня, по 7 часов в день, а другой - 2 дня, по 8 часов в день. Вмес??е они изготовили 481 деталь. Сколько деталей изготовил каждый рабочий, если за час они изготавливали деталей поровну?

Математика

Один рабочий работал 3 дня, по 7 часов в день, а другой - 2 дня, по 8 часов в день. Вмес??е они изготовили 481 деталь. Сколько деталей изготовил каждый рабочий, если за час они изготавливали деталей поровну?

Автор: Гость