Один рабочий работал 3 дня, по 7 часов в день, а другой - 2 дня, по 8 часов в день. Вмес??е они изготовили 481 деталь. Сколько деталей изготовил каждый рабочий, если за час они изготавливали деталей поровну?
Математика
Один рабочий работал 3 дня, по 7 часов в день, а другой - 2 дня, по 8 часов в день. Вмес??е они изготовили 481 деталь. Сколько деталей изготовил каждый рабочий, если за час они изготавливали деталей поровну?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 481:(21+16)=13( д.) за 1 час 2) 13*21= 273( первый рабочий) 3) 16*13=209( второй рабочий)
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