Один рабочий упаковал 51 пачку книг, другой 60 таких же пачек. Второй рабочий упаков??л на 108 книг больше, чем первый. Сколько книг в одной пачке?
Математика
Один рабочий упаковал 51 пачку книг, другой 60 таких же пачек. Второй рабочий упаков??л на 108 книг больше, чем первый. Сколько книг в одной пачке?
Ответ(ы):
Гость:
60 - 51 = 9 пачек больше упаковал второй рабочий 9 пачек содержит 108 книг 108 : 9 = 12 книг в 1 пачке
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