Один рабочий упаковал 51 пачку книг, другой 60 таких же пачек. Второй рабочий упаков??л на 108 книг больше, чем первый. Сколько книг в одной пачке?

Математика

Один рабочий упаковал 51 пачку книг, другой 60 таких же пачек. Второй рабочий упаков??л на 108 книг больше, чем первый. Сколько книг в одной пачке?

Автор: Гость