Один снаряд взорвался на подводной лодке около командирского мостика но лодка мо??чала.расставить знаки препинания выполнить разбор сложносочененных предложений

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Один снаряд взорвался на подводной лодке около командирского мостика но лодка мо??чала.расставить знаки препинания выполнить разбор сложносочененных предложений

Автор: Гость