Один снаряд взорвался на подводной лодке около командирского мостика но лодка мо??чала.расставить знаки препинания выполнить разбор сложносочененных предложений

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Один снаряд взорвался на подводной лодке около командирского мостика но лодка мо??чала.расставить знаки препинания выполнить разбор сложносочененных предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повеств., невоскл., распространенное, сложное, сложносочиненное, союзное, две основы: 1. снаряд взорвался, 2. лодка молчала.  на лодке, около мостика - обстоятельства,  один, командирского - определения
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