Один-станок автомат производит 12 деталей в минуту, а другой 15 таких же деталей.ско??ько всего деталей будет изготовлено за 20 минут работы первого станка и 15 минут работы второго станка?

Гость: Гость:

Первый станок: 12 деталей в минуту, значит, за 20 минут работы он произведёт 12*20=240 деталей. Второй: 15 деталей в минуту, значит, за 15 минут он произведёт 15*15=225 деталей. Соответственно, всего деталей за указанное время будет изготовлено 240+225=465 штук.