Одна сторона треугольника 42см, что на 24см больше второй стороны: третья сторона в 3 раза больше второй. Вычеслите периметр

Математика
Одна сторона треугольника 42см, что на 24см больше второй стороны: третья сторона в 3 раза больше второй. Вычеслите периметр
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24+42=66(1 сторона) 42*3=126(3 сторона) периметр=42+66+126=234см
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