Одна сторона треугольника 42см, что на 24см больше второй стороны: третья сторона в 3 раза больше второй. Вычеслите периметр

Математика

Одна сторона треугольника 42см, что на 24см больше второй стороны: третья сторона в 3 раза больше второй. Вычеслите периметр

Автор: Гость