Одна сторона триугольника равна 7 дм,а другая - на 2 дм меньше от первой.Периметр тр??угольника равняеться 18 дм.Найти третью сторону триугольника.
Математика
Одна сторона триугольника равна 7 дм,а другая - на 2 дм меньше от первой.Периметр тр??угольника равняеться 18 дм.Найти третью сторону триугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
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18-(7-2+7)=4 ПОЖАЛУЙСТА
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