Одна сторона триугольника равна 7 дм,а другая - на 2 дм меньше от первой.Периметр тр??угольника равняеться 18 дм.Найти третью сторону триугольника.

Математика

Одна сторона триугольника равна 7 дм,а другая - на 2 дм меньше от первой.Периметр тр??угольника равняеться 18 дм.Найти третью сторону триугольника.

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