Одна целая три четвертых плюс одна целая одна шестая

Математика
Одна целая три четвертых плюс одна целая одна шестая
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 целых 11 двенадцатых
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