Однажды незадолго до начала Олимпийских игр спартанцы осадили враждебный им греческий город. Весть об этом разнеслась по всей Элладе, и спартанцам запретили целых двадцать лет участвовать в Играх. Чем это можно объяснить? Во с...

История
Однажды незадолго до начала Олимпийских игр спартанцы осадили враждебный им греческий город. Весть об этом разнеслась по всей Элладе, и спартанцам запретили целых двадцать лет участвовать в Играх. Чем это можно объяснить? Во скольких Олимпийских играх спартанцам не разрешили участвовать?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Спартанцам запретили участвовать в целых 5 Олимпийских играх.
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