Однажды незадолго до начала Олимпийских игр спартанцы осадили враждебный им греческий город. Весть об этом разнеслась по всей Элладе, и спартанцам запретили целых двадцать лет участвовать в Играх. Чем это можно объяснить? Во с...

История

Однажды незадолго до начала Олимпийских игр спартанцы осадили враждебный им греческий город. Весть об этом разнеслась по всей Элладе, и спартанцам запретили целых двадцать лет участвовать в Играх. Чем это можно объяснить? Во скольких Олимпийских играх спартанцам не разрешили участвовать?

Автор: Гость