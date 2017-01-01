Одно натуральное число на 1 больше другого. Может ли их произведение оканчиваться на 2017? Прошу, ответ с решением.

Математика

Одно натуральное число на 1 больше другого. Может ли их произведение оканчиваться на 2017? Прошу, ответ с решением.

Автор: Гость