Огород имеет форму прямоугольника. Длина его 240 м, ширина в 4 раза меньше , 3/4 всей площади огорода занято овощами,а остальная площадь засажена картофелем. Какая площадь занята картофелем?

Математика

Огород имеет форму прямоугольника. Длина его 240 м, ширина в 4 раза меньше , 3/4 всей площади огорода занято овощами,а остальная площадь засажена картофелем. Какая площадь занята картофелем?

Автор: Гость