Огород имеет форму прямоугольника. Длина его 240 м, ширина в 4 раза меньше , 3/4 всей площади огорода занято овощами,а остальная площадь засажена картофелем. Какая площадь занята картофелем?
Математика
Огород имеет форму прямоугольника. Длина его 240 м, ширина в 4 раза меньше , 3/4 всей площади огорода занято овощами,а остальная площадь засажена картофелем. Какая площадь занята картофелем?
Ответ(ы):
Гость:
240:4=60м ширина S=240*60=14400м² 14400:4*3=10800м² овощи 14400-10800=3600м² картофель
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