Охарактеризуйте абен абуса как султана и как человека

Литература
Охарактеризуйте абен абуса как султана и как человека
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Автор: Гость
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Гость:
Султан Абен - Абус предстаёт одряхлевшим старцем. Когда - то совершал многочисленные набеги на соседние государства и теперь боится многочисленных врагов своего государства.  С помощью психологических деталей автор передаёт черты каждого персонажа. Называет султана "воитель на покое", очень жестокий и ведет войны "с такой легкостью не выходя из собственной комнаты и шутя рассеивать целые армии". Не видит ценности в жизни конкретного человека, или чьей - то жизни, разве что собственные интересы. 
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