Охарактеризуйте абен абуса как султана и как человека

Гость: Гость:

Султан Абен - Абус предстаёт одряхлевшим старцем. Когда - то совершал многочисленные набеги на соседние государства и теперь боится многочисленных врагов своего государства. С помощью психологических деталей автор передаёт черты каждого персонажа. Называет султана "воитель на покое", очень жестокий и ведет войны "с такой легкостью не выходя из собственной комнаты и шутя рассеивать целые армии". Не видит ценности в жизни конкретного человека, или чьей - то жизни, разве что собственные интересы.